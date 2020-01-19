Kadıköy’deki cinayet sonrası boş kalan çiçekçi tezgahına kadınlardan ziyaret

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde eşi ve kendi annesini öldüren adam adliyeye sevk edildi. Boş kalan çiçekçi tezgahlarının önünde ise kadınlar eylem yaptı.

Fotoğraflar: DHA

Cezaevinden yeni çıkan 38 yaşındaki Tahsin Yüksekova, Kadıköy ilçesinde çiçekçilik yapan 37 yaşındaki eşi Seyhan ile annesi Zülfiye Yüksekova’yı 18 Ocak’ta silahla vurarak öldürmüştü.

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Cinayet, kasten yaralama, tehdit ve hakaret ile ruhsatsız silah taşıma suçlarından sabıkası bulunan Tahsin Yüksekova, cinayetten birkaç saat sonra polis tarafından yakalandı. Yüksekova, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadınlardan çiçekçi tezgahına ziyaret

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve mahallede yaşayan kadınlar, cinayetin ardından sahipsiz kalan çiçekçi tezgahını bugün ziyaret etti.

Gazetecilere konuşan platform üyesi Nurşen İnal, öldürülen kadının daha önce eşinden şiddet gördüğünü belirterek katilin ‘büyük suçlarla içeride olmasına rağmen’ cezaevinden çıktığını ifade etti.

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Yüksekova, bugün adliyeye götürüldü.

İnal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şüpheli yakalandı ama daha önce de birçok olaydan yakalanmış adam zaten bu. Neden çıkartıldı, neden bu kadar az cezalar veriliyor! Etraftan aldığım esnaf bilgisine göre iki-üç aydır da zaten devamlı şiddete ve tacize uğruyor. En sonunda da geliyor kurşunlanarak öldürülüyor.”