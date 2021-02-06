Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerine katılan beş kişiye tutuklama talebi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ‘kayyım rektör’ protestosuna katıldığı gerekçesiyle iki gün önce gözaltına alınan altı kişiden beşi tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Adli kontrol talebi ile sevk edilen bir kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Fotoğraf: Reuters

Öğrenciler, cumhurbaşkanı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanan Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto etmek için 2 Şubat’ta Kadıköy’de toplanmıştı.

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İstanbul Valiliği, 4 Şubat’ta bu eylemlere katılan beş kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) aktardığına göre, 2 Şubat Kadıköy eyleminden sonra, sabaha karşı düzenlenen polis operasyonları ile gözaltına alınan beş ve daha sonra alınan bir kişi olmak üzere altı kişi, savcılık ifadeleri için bugün Anadolu Adliyesi’ne getirildi.

Adliyeye çıkartılan altı kişiden biri ev hapsi adli kontrol talebi ile sevk edilirken, beş kişi tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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5 öğrencinin tutuklamaya sevk edildiği Anadolu Adliyesindeyiz.



Dayanışmayı sürdürmek için tüm meslektaşlarımızı Anadolu Adliyesine çağırıyoruz. #AşağıBakmayacağız pic.twitter.com/b09SJWWVet — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) February 6, 2021

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter paylaşımında “Onları, işkence ve kötü muamelede bulunarak susturamazsınız. Anadolu Adliyesi’nde şu saatlerde mahkemeye çıkartılan 5 öğrenci arkadaşımızı da serbest bırakın” yazdı.