Kadıköy’deki Boğaziçi eylemine katıldığı için tutuklanan öğrencilere tahliye

2 Şubat Salı günü İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki ‘kayyım rektör’ eylemine katıldığı için tutuklanan Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta tahliye edildi.

Öğrenciler, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto amaçlı 2 Şubat Salı günü Kadıköy’de toplanmıştı. Gösterilere polis orantısız güçle karşılık vermiş, 105 kişi gözaltına alınmıştı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 kişiden 82’si serbest bırakılırken kalan 23 kişiden ikisi tutuklanmış diğerleri adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

‘Polis kafamı kaldırıma vurarak beni gözaltına aldı‘

Akyüz ve Delipalta’nın tutuklu yargılandığı dava bugün Kartal Adliyesi’nde görüldü.

Davayı takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) aktardığına göre Anıl Akyüz’ün savunması şöyle: “Öğrenciler tarafından sosyal medya bir miting çağrısı yapıldı. Ben de mitinge katılmak istedim. Ortada herhangi bir yürüyüş yokken kolluk tarafından önümüz kesildi. İhtar olmadan polis bize saldırdı. Polis kafamı kaldırıma vurarak beni gözaltına aldı.

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Hiç bir suç unsuru yoktu elimde, üzerimde. İki aydır tutukluyum. Keyfi ve siyasi şekilde tutuklandım. Tahliyemi talep ediyorum.”

Akyüz’ün müdafi, Avukat Onur Güneş ise şunları söyledi: “İddianameye baktığımızda iki aydır tutuklu olan Anıl’la ilgili tek bir cümle yok, sadece en başta adı geçiyor. Niye tutukladınız o zaman?”

‘Marjinallikten değil annemin öğüdünü dinlediğimden haklarımı savundum’

Şilan Delipaltı ise şunları kaydetti: “İki ay boyunca tek başıma hücrede tek kaldım ve dosya üzerine çok düşündüm. Benden önceki arkadaşlarım doğru tespitler yaptı, onlara katılıyorum.

Bu nedenle de eyleme katılanların kim olduğundan bahsetmek isterim. Üniversitede seçim isteyen öğrencilerin ‘Biz bu üniversitenin bileşenleri olarak kendimizi yönetiriz’ demesidir üniversitenin özerkliği.

Biz en az hocası, dekanı, rektörü kadar üniversitenin bileşeni ve geleceğinde hak sahibiyiz. Şimdi son model otomobilinde bol pudra şekerli börekler yiyip kendi geleceğini garanti altına almaya çalışan bir gençlik görmeyi istiyorlar sanırım ama bu boş bir hayal.

Bu ülkenin gençliği hep mücadele etti. Ben hukuki boyutuna dair çok şey söylemeyeceğim sadece tutanaktaki marjinal ifadesine eğilmek isterim. Marjinal son zamanlarda çok kullanıyor. Marjinal arayan varsa kayyumluk binasında dört dönen Melih Bulu’ya bakabilirler

Melih Bulu’nun faaliyetlerine bakanlar marjinallik nedir görebilir. Demokratik özerk üniversite talebi marjinalleştirilemez. Kendi kendimi yönetme, ayaklarımın üzerinde durma öğüdü bana annemin öğüdüdür. Marjinallikten değil annemin öğüdünü dinlediğimden haklarımı savundum.”

Savcı, öğrenci fotoğraflarının ve dosyada bulunan görüntülerin inceleme için Jandarma Kriminal’e gönderilmesi, Akyüz ve Delipalta’nın tahliye edilmesi, tüm sanıklar yönünden sadece yurtdışına çıkmama adli kontrolü uygulanması, diğer adli kontrollerin kaldırılması yönünde mütalaa verdi.

Ev hapisleri ve imzalar kaldırıldı, Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta tahliye edildi.