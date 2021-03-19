Kadıköy’deki ‘Boğaziçi’ eylemine katılan yedi kişiye 11 yıla kadar hapis istemi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması sonrası yapılan eyleme katılan 11 kişiye dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından protesto gösterileri yapılmıştı. Kadıköy ilçesinde 2 Şubat’ta çok sayıda kişi bir araya gelmiş, polis müdahale etmişti.

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AA’nın haberine göre Anadolu başsavcılığı, Kadıköy’deki eyleme katılan yedi kişi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.

‘Sosyalist ve marjinal yapılar’

İddianamede, Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy ilçelerine eylemlerin yasaklanmasına rağmen ‘sosyal medya üzerinden sosyalist ve marjinal gruplar tarafından yapılan çağrılar sonucunda’ 2 Şubat’ta Kadıköy’de eylem yapıldığı kaydedildi.

Barikat kurdular

İddianamede, ‘eylemler sırasında görevli polis memurlarına ve polis araçlarına taşlı, tekmeli saldırılar düzenleyen ve izinsiz gösteri yapanlar’ın tespit edilmesine yönelik olay yeri ve çevresinde çekilen görüntülerin incelenmesiyle şüphelilerin isimlerinin belirlendiği ifade edildi.

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Şüphelilerin eylem çağrısına uyduğu dile getirilen iddianamede, kimi sanıkların emniyet ekiplerinin “Dağılın” ihtarlarına uymadığı, bazılarının çöp konteynerlerini tekmeleyerek yere düşürerek barikat oluşturup polis ekiplerinin araçlarının geçmesini engellediği aktarıldı.

Bazı şüphelilerin emniyet güçlerinin görevlerini yapmalarına cebir uygulamak suretiyle engel olduğu, tekme ve taş atarak emniyet araçlarına zarar verdiği kaydedildi.

11 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, söz konusu eylemler sırasında iki polis aracında toplam 46 bin 185 liralık zarar oluştuğu, iki ayrı polis aracında ise çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu vurgulandı.

Eylemleri nedeniyle tutuklanan sanıklar A.K., H.K.H., N.E. ve Ö.Ş. ile tutuksuz sanıklar M.C.D., R.A. ve Y.E.K’nin ‘toplantı ve yürüyüşlere, silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlarından altı aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 35’inci Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde sanıkların yargılanmalarına başlanacak.