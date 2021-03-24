Kadıköy’deki Boğaziçi eylemine katılan 23 kişiye daha dava

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması sonrası yapılan eyleme katılan 23 kişiye daha dava açıldı.

Fotoğraf: Reuters

Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından protesto gösterileri yapılmıştı. Kadıköy ilçesinde 2 Şubat’ta çok sayıda kişi bir araya gelmiş, polis müdahale etmişti.

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Anadolu başsavcılığı, eyleme katılan dördü tutuklu yedi kişi hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlayarak Anadolu 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Bir dava daha

Savcılık, aynı eyleme katılan ikisi tutuklu 23 kişiye daha dava açtı. Bu kez Anadolu 38’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi.

İddianamede, Kadıköy kaymakamlığının yedi gün süreyle ilçedeki eylemleri yasaklanmasına rağmen 50 kişinin izinsiz olarak toplandığı, “Dağılın” anonsuna uymayarak slogan atmaya devam ettiği kaydedildi.

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Üç şüphelinin polise taş vb. cisimler attığı, diğerlerinin ise ikaza rağmen dağılmayarak fiziki olarak direndiği, görevlilerin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde hareket etmek suretiyle mukavemette bulunduğu belirtildi.

İddianamede, bazı şüphelilerin taş, sopa ve tekmeyle kolluk biriminin araçlarına zarar verdiği, kolluk görevlilerine müdahalede bulunmaları üzerine eylemlerin sonlandırılmasına yönelik müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

Hapis istemi

İddianamede 23 şüpheliye ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak ve kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma’ ve ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlarından altı aydan yedi yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.