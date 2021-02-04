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Yaramazlara biraz batar!

Kadıköy’deki eylemde gözaltına alınan 23 kişiden 10’u hakkında tutuklama talebi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestolarına destek eyleminde gözaltına alınan 23 kişiden 10’u tutuklama talebiyle, 13’ü ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Fotoğraf: Evrensel Gazetesi

Öğrenciler, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto amaçlı 2 Şubat Salı günü Kadıköy’de toplanmıştı. Gösterilere polis orantısız güçle karşılık vermiş, 105 kişi gözaltına alınmıştı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 kişiden 82’si işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.

Nöbetçi savcılığa çıkarılan 23 kişiden 10’u, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçundan tutuklanmaları, 13’ü adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Ne olmuştu?

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır sürüyor.

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Bu protestolar kapsamındaki bir kampüs sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Bunun üzerine, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektörlük binası önünde oturma eylemi yapmış, polis eyleme müdahale edip 159 kişiyi gözaltına almıştı.

Kampüste gözaltına alınan 159 öğrencinin, 30’unun da salınmasıyla, hepsi dün serbest bırakılmıştı.

Eylemlerle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle de sekiz kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı bugün eylemlerde toplam 528 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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