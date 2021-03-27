Aylak Kafe çalışanları ‘translara şiddet’le suçlandı: Taraflar ne diyor?

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Aylak Kafe’de transların saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Hejar isimli trans kadın, bugün kafede dört erkeğin saldırısına uğradığını, ‘nefesi kesilene’ kadar boğazının sıkıldığını, kafakola alınarak sırtından tekmelendiğini, yerlerde sürüklendiğini öne sürdü.

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Hejar, Twitter hesabından “Bir daha bir transı kafanıza göre mekandan döverek, sürükleyerek çıkaramayacaksınız” diye yazdı.

Saldırının nedeni olarak ise trans kadının kafedeki bir afişe ‘transfobik’ olduğu gerekçesiyle müdahale etmeye çalışması gösterildi.

Olaya tanık olduğunu söyleyen Havin isimli başka bir trans da kafede bulunan bir kadının da kendilerine “Akli dengeniz yerinde değil” dediğini aktardı.

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Alın size darp edildiğimiz sırada çektiğim video https://t.co/OXm7XCI7XS pic.twitter.com/lOagdrpQNe — Havin 🏳️‍🌈 (@Havinlgbt) March 27, 2021

TEŞHİR EDİYORUZ!

Kadıköy Aylak Kafe işletmecisi ve çalışanları trans kadın arkdaşıma ve bana saldırdılar ve savunma olarak kadın çalışana saldırdığınızı iddia ettiler, ortada kamera görüntüleri var ve silmeye çalışıyorlar görüntüleri. Hepinizi teşhir etmeye çağırıyorum! pic.twitter.com/kmiwILqiAP — Havin 🏳️‍🌈 (@Havinlgbt) March 27, 2021

Özgür Genç Kadın adındaki platform üyesi kadınlar bu akşam kafenin önünde toplanarak eylem yaptı. Gruptan bir kadın, “Burada translara şiddet uygulanmış, sürüklenerek dışarı çıkarılmıştır” dedi.

Platform ayrıca kafenin sahibi olduğu belirtilen iki erkeğin de videosunu yayınladı.

Muhtar: Gelin benimle tartışın

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu, “Kadıköy’de bulunan Aylak Cafe sahiplerini ifşa ediyoruz. Herkesi bu transfobik kişilerin ifşasını yayarak dayanışmaya çağırıyoruz” metniyle paylaşılan tweet’e kendi hesabından yanıt verdi.

Aksu, şunları yazdı: “Kimi neye yayıyorsunuz? Biri eşim, biri arkadaşım. Neye göre kişilerin transfobik olduğuna karar veriyorsunuz? Derdiniz mi var? Gelin benimle tartışın, ne eşimi, ne arkadaşımı size linç ettirmem! Yalan beyanlarınızla, kadın mücadelesine zarar veriyorsunuz.

Sizler hakkımda istediğinizi yazıp, beyan edebilirsiniz. Rasimpaşa Mahallesi’nde hiçbir birey ‘Sultan muhtar bizi ötekileştiriyor’ demez. Bu hayata sizin gibi popülist bir yerden yaklaşmıyorum. Yoksulluğun dibine vurmuş ülkede halkla yan yana durmaya devam edeceğim.”