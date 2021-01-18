Kadıköy’de vapurdan denize atlayan yolcuyu başka bir yolcu kurtardı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, yolcu vapurundan denize atlayarak intihar girişiminde bulunan F.K., aynı vapurda bulunan başka bir yolcu tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 15.00 sıralarında Kadıköy İskelesi’nden kalkan Adalar vapurunda meydana geldi. F.K. vapurun hareket etmesinden kısa süre sonra denize atladı.

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Aynı vapurda yolculuk yapan ve ABD vatandaşı olduğu belirtilen Tahir D., suya atlayarak F.K.’yı kurtardı.

Kadıköy Vapur İskelesi’ne 112 sağlık ekibi, polis ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Kıyı Emniyeti teknesine alınan F.K. ve Tahir D. kıyıya çıkarıldıktan sonra bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarından Barış Özkaraman, DHA muhabirine şunları söyledi: “Arkadaşın biri Adalar’a giden vapura binip, intihar girişiminde bulunuyor. Ne sebepten intihar girişiminde bulunduğunu bilemiyoruz. Vapurda olan bir Amerikalı turist de peşinden atladı ve kurtardı. Adamı kıyıya çıkardılar. Kıyı emniyet ve sağlık ekipleri ve polis geldi. İntihar etmeye çalışan kişi kıyıya çıkarıldığında yarı baygındı.”

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Polis olayla ilgili çalışma başlattı.