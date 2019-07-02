Kadıköy’de tiyatro zamanı…

İstanbul’da, Kadıköy belediyesi tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen tiyatro festivali, Kedi Sahne Sanatları’nın ‘Çiçekçi Sokağı Cinayeti’ adlı oyunuyla başladı. Sanatseverlere ücretsiz tiyatro izleme fırsatı sunan festival kapsamında Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da 14 oyun sergilenecek.
14 Temmuz’da sona erecek festivaldeki oyunlar saat 21.00’de başlayacak. Oyunların davetiyeleri etkinlik günü saat 14.00-18.30 arası Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek.
Festival programı şöyle:
2 Temmuz: Açık Aile / Tiyatro Yeniden
3 Temmuz: Tamamla Bizi Ey Aşk /Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
4 Temmuz: Komik Gazino / Metin Zakoğlu Tiyatrosu
5 Temmuz: Nereden Nereye / Sgm Sahne Gösteri Müzik Yapım
6 Temmuz: Kader Can /Bam Tiyatro
7 Temmuz: Merhaba / Dostlar Tiyatrosu
8 Temmuz: Şen Makas / Tiyatro Kare
9 Temmuz: Hakikat, Elbet Bir Gün / Tiyatro D22
10 Temmuz: Üçü Bir Arada /İstanbul Halk Tiyatrosu
11 Temmuz – Hikayeler Sabahattin Ali / Rivayet Radyosu Yayına Başladı
12 Temmuz Cuma: Teftişör / Tiyatro Adam
13 Temmuz Cumartesi: Yalnızlar Kulübü / B Planı & Toy
14 Temmuz Pazar: Tırnak İçinde Hizmetçiler / Tiyatro Hemhâl