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Kadıköy’de Sturm Graz’la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, play-off turunda

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü eleme turu ikinci maçında Avusturya ekibi Sturm Graz’la Kadıköy’de 1-1 berabere kalarak play-off turuna kaldı.

Fotoğraflar: DHA

Fenerbahçe ilk maçta Sturm Graz’ı deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

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Sarı lacivertlilerin golünü 32. dakikada Nabil Dirar atarken, Sturm Graz’ın golü 66. dakikada Philipp Huspek’ten geldi.

İki maç sonunda Avusturya temsilcisine toplamda 3-2 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı. Sarı lacivertlilerin rakibi, yarın saat 14.00’te yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da protokol tribününden takip etti.

 

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