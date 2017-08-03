Kadıköy’de Sturm Graz’la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, play-off turunda

Darbe girişiminin en kritik noktası olarak gösterilen Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin davada savunma yapan ‘sivil imam’ Nurettin Oruç, hakkındaki suçlamaların ‘senaryo’ olduğunu söyledi: “Asıl darbe bana oldu, 15 Temmuz’da film koptu. Sanki Ergenekon ve Balyoz sürecini yeniden yaşıyoruz.”