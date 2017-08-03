Kadıköy’de Sturm Graz’la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, play-off turunda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü eleme turu ikinci maçında Avusturya ekibi Sturm Graz’la Kadıköy’de 1-1 berabere kalarak play-off turuna kaldı.
Fenerbahçe ilk maçta Sturm Graz’ı deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.
Sarı lacivertlilerin golünü 32. dakikada Nabil Dirar atarken, Sturm Graz’ın golü 66. dakikada Philipp Huspek’ten geldi.
İki maç sonunda Avusturya temsilcisine toplamda 3-2 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı. Sarı lacivertlilerin rakibi, yarın saat 14.00’te yapılacak kura çekiminde belli olacak.
Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da protokol tribününden takip etti.