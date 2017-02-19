Kadıköy’de sessizliği taraftar bozdu: 0-0 biten Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından Aziz Yıldırım’a istifa çağrısı

Süper Lig’in 21’nci haftasında Kasımpaşa’yı Şükrü Saracoğlu’nda konuk eden Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Advocaat revizyona gitti

Sarı-lacivertlilerin Hollandalı teknik direktörü Dirk Advocaat, kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Gregory van der Wiel’e 81 gün sonra forma verirken, ligdeki son maçını 16 Ekim 2016’da Alanyaspor’a karşı oynayan Slovak futbolcu Miroslav Stoch da 126 gün sonra görev aldı. Hazırlık kampında sakatlanan Volkan Şen ise yaklaşık bir buçuk ay sonra ilk 11’de kendine yer buldu.

Fenerbahçe’de cezalı Robin van Persie, Lens ve Alper Potuk ile birlikte ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev ve Aatif Chahechouhe’yu 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla puanını 37’ye yükselten Fenerbahçe, bir maçı eksik lider Beşiktaş’ın yedi, ikinci Başakşehir’in altı ve üçüncü Galatasaray’ın üç puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Aziz Yıldırım ve yönetime istifa çağrısı

İstanbul’daki güzel havaya karşın Şükrü Saracoğlu’nda tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 0-0 biten karşılaşmanın ardından yönetimi ve başkan Aziz Yıldırım’ı istifaya çağırdı.