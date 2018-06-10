Kadıköy’de polisin işkence yaptığı liseliler: Demek ki bizden bu kadar korkuyorlar

Eylem yaptıkları için önceki gün Kadıköy’de gözaltına alınan 30’a yakın liseli öğrenciden 18 yaşındaki Baran, Berivan ve 16 yaşındaki Mert temel amaçlarının eğitimdeki geri kalmışlığı protesto etmek olduğunu söyledi. Öğrenciler, “Aklımızda kalan şu oldu, demek ki bizden bu kadar korkuyorlar” dedi.

Lise öğrencileri, önceki gün Devrimci Liseliler (Dev-Lis), Devrimci Liseliler Birliği (DLB), Lise Anarşist Faaliyet (LAF), Liseli Öğrenci Birliği (LÖB) ve Özgür Lise’nin çağrısı sonrası Bahariye Caddesi’nde toplanmıştı.

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Polis, eylem yapmak isteyen öğrencilere saldırmış, darp ederek gözaltına almıştı. Öğrencilere uygulanan fiziksel şiddet, polis aracında da devam etmiş, görüntüler kameralara yansımıştı.

Öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı.

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BBC Türkçe’den Çağıl Kasapoğlu’na konuşan Devrimci Liseliler (Dev-Lis) üyesi Baran, Berivan ve Mert, Kadıköy’de ‘Karneler sizin, gelecek bizim’ sloganıyla yaptıkları eylemde yaşadıklarını anlattı.

Önceki gün gözaltına alınıp dün sabaha karşı serbest bırakılan 30’a yakın öğrenci arasındaki üç liseli, “Temel amacımız eğitimdeki geri kalmışlığı protesto etmekti” dedi.

Eyleme müdahale eden polisin, gözaltı aracında öğrencileri darp ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada tepki çekmiş, yaşananlar #Kadıköydeİşkence var etiketiyle Twitter’da en çok konuşulan konu olmuştu.

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Gözaltı sırasında işkence ve hakarete maruz kalan ve gözünde yediği yumruğun mor izi, bileklerinde de kelepçenin neden olduğu kızarıklıklar bulunan gençlerden Baran, “Aklımızda kalan şu oldu, demek ki bizden bu kadar korkuyorlar” diye konuştu.

Yandaş medyanın liseliler için “Polise bıçak çektiler” demesi sorulmasının üzerine gençler “Bunu sadece gülünç buluyoruz” yanıtı verdiler.

Gözaltına alınan öğrencilerden Berivan şunları söyledi: “Elimizde sadece tuttuğumuz flamalar vardı. Onlar kalkanlarıyla, coplarıyla geldiler. Üst araması yapıldı, üzerimizde hiçbir şey çıkmadı.”

Mert de gülerek “Kollarımız bağlı, nasıl bıçak çekelim” diye konuştu.

Cuma günü eyleme katılan öğrencilerin birçoğu 24 Haziran’da ilk defa sandık başına gidecek. Öğrencilerin “Kime oy vereceksiniz” sorusuna yanıtları ise “Gençlerle birlikte yürüyenler, gençleri karşısına değil, yanına alanlar” oldu.