Kadıköy’de öldürülen ÖDP’li Grammeşin’in katil zanlısına müebbet hapis istemi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde kadınlara yönelik tacize tepki gösterdiği için 15 kişilik bir grubun saldırısına uğrayıp bıçaklanarak hayatını kaybeden Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin’in davası için savcının verdiği mütalaada, katil zanlısının müebbet hapsi istendi.

Tacizi önledi, öldürüldü

Bahadır Grammeşin, 8 Mayıs’ta askere gidecek arkadaşlarını uğurlamak için Kadıköy’e gelmişken 15 kişilik toplulukta yer alan bir grup kadının bir başka grup tarafından sözlü tacize uğramasına tanık olmuştu.

Sonrasında Grammeşin ve arkadaşları Kadıköy Çarşısı’ndaki Surp Takavor Kilisesi önünde beklerken, ellerinde döner bıçağı, sallama ve demir çubuklar olduğu halde bardan çıkan söz konusu grup tarafından saldırıya uğramıştı.

Grammeşin’in cinayetine ilişkin davanın 12’nci duruşması görüldü. Beşi tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada esas hakkında mütalaa verildi. Bir tutuklu sanık için ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis ve 20 yıldan 35 yıla, dört tutuklu sanık için de 12 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Mütalaada beş tutuksuz sanık hakkında da, ‘yaralamaya iştirak’, ‘yaralamaya teşebbüs’, ‘tehdit’ ve ‘suçta kullanılan eşyaların gizlenmesi’ suçlarından hapis cezası istendi.

Mahkeme, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için duruşmayı 17 Mart’a erteledi.