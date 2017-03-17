Kadıköy’de öldürülen ÖDP’li Grammeşin’in katil zanlısına 28 yıl hapis

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde kadınlara yönelik tacize tepki gösterdiği için 15 kişilik bir grubun saldırısına uğrayıp bıçaklanarak hayatını kaybeden öğretmen Bahadır Grammeşin’in ölümüne ilişkin davada 10 sanıktan dokuzuna ceza verildi.

Grammeşin’in katil zanlısı Erkan Çınar ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl, ‘birden fazla kişiyi tehdit’ ve ‘ruhsatsız yasak bıçak taşımak’ suçlarından ise üç yıl 20 gün hapis ve 1.660 lira para cezasına çarptırıldı.

Tacizi önledi, öldürüldü

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi Grammeşin, 8 Mayıs’ta askere gidecek arkadaşlarını uğurlamak için Kadıköy’e gelmişken 15 kişilik toplulukta yer alan bir grup kadının bir başka grup tarafından sözlü tacize uğramasına tanık olmuştu.

Sonrasında Grammeşin ve arkadaşları Kadıköy Çarşısı’ndaki Surp Takavor Kilisesi önünde beklerken, ellerinde döner bıçağı, sallama ve demir çubuklar olduğu halde bardan çıkan söz konusu grup tarafından saldırıya uğramıştı.

Görülen son duruşmada, katil zanlısına müebbet hapis istenmişti.

Tutuksuz sanıklardan birine beraat

Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Yahya Burak Ataç, Murat Topraktepe, Erkan Çınar, Cemal Diri ve Mert Nikelay, tutuksuz sanıklar Serhat Ali Günay ve Hasan Özcan ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı Ercan Ateş, daha önce görülen duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Tutuklu sanık Erkan Çınar, olanlardan dolayı pişman ve üzgün olduğunu belirterek, “Mahkemece adil bir karar verilmesini talep ediyorum” dedi. Söz alan diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Erkan Çınar’ı, Grammeşin’i ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl, Çağrı Konca’yı da ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Çınar ayrıca, ‘birden fazla kişiyi tehdit’ ve ‘ruhsatsız yasak bıçak taşımak’ suçlarından üç yıl 20 gün hapis ve 1.660 lira para cezasına çarptırıldı.

Tutuklu sanıklar Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 10 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Tutuklu sanıklar Murat Topraktepe ve Yahya Burak Ataç ile tutuksuz sanıklar Hasan Özcan, Serhat Ali Günay, ‘birden fazla kişiyi tehdit’ suçundan ikişer yıl ikişer ay 20’şer gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

Tutuksuz sanık Serhat Ali Günay, ‘iki kişiyi kasten yaralama’ suçundan bir yıl üç ay, Hasan Özcan ‘kasten yaralama’ suçundan yedi ay 15 gün, tutuksuz sanıklar Oğuzhan Çiftçi ve Soner Açık da ‘suç delillerini gizleme’ suçundan birer ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Tutuksuz sanıklardan Ercan Arslan ise ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından beraat etti.