Kadıköy’de öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bazı mekanlar, üniversitelerdeki yemek zamları nedeniyle sıkıntıya giren öğrencilerle dayanışmaya girmek için ücretsiz yemek vermeye başladı.

Fotoğraf: Trip Advisor

İstanbul Üniversitesi’nde geçtiğimiz haftalarda yemeklere gelen zam nedeniyle öğrenciler günlerce eylem yapmış ve zammı geri aldırmışlardı. Aynı dönemde, intihar eden İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin Twitter’dan yaptığı son paylaşımlardan birinde “Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş” ifadesini kullanması kamuoyunda büyük bir duyarlılık yaratmıştı.

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GazeteDuvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, yemeğin yanısıra tiyatro bileti ve kuaförlük gibi hizmetler ücretsiz de veriliyor.

Kadıköy Gönüllüler Kahvesi’nin kurucularından Seda Akpınar Şenyuva, “Aylık düzenli 10’ar lira veren iki kişi, bir öğrencinin gıda ihtiyacını karşılayabiliyor. Gönlünüz varsa gönüllümüz olun” diyerek çağrıda bulundu.

‘Aylık 10 lira ne zengin eder ne batırır’

Şenyuva öğrencilere yardım fikrinin ortaya çıkmasını şöyle anlattı: “Geçenlerde kaybettiğimiz üniversiteli kardeşimiz, hepimizi çok üzdü. Aynı coğrafyada yaşayan kimilerinin açlık ya da yoksullukla sınanması konusunda elinden geleni yapmaya çalışan, tüm canlılarla ilgili olağanüstü empati kurabilmeyi başaran gönüllüler grubumuzda ‘ne yapmalı’ diye konuşurken bir arkadaşımız kahvedeki fazla yiyeceklerimizi ihtiyaç sahibi öğrencilerle paylaşmayı önerdi. Düşünceler evrilerek mutfağı olan ve damağa hitap eden komşu lokantamızla anlaşıp, üç kap yemeği 20 liraya alabileceğimiz ve iki kişinin bir öğrencinin gıdasını sahiplenme yoluna giriştik. Aylık düzenli 10 lira: Ne kimseyi zengin eder, ne de vermek kimsenin gözüne batar. Böylelikle bir akşamda çıkıverdi projemiz.

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‘Bizi en çok harçlığından bağış yapmak isteyenler duygulandırıyor’

İnanılmaz duyarlı dönüşler alıyoruz. Yalnızca İstanbul’dan değil, şehir dışından da katkı sunmak isteyen kişiler bize ulaşıyor. Bizi en çok duygulandıran olaylardan biri de kendi harçlığından 10 lirasını bize bağışlamak isteyen zor durumdaki öğrenciler oldu. Bu taraftan bakınca gerçekten çok ama çok özel ve güzel bir toplumuz aslında. Biz hep aynı şeyi söylüyoruz: Gönlünüz varsa gönüllümüz olun. Gönül işi yapıyoruz, bu da cesaret gerektiriyor. Zamanınız, harcayacak enerjiniz ya da bunlar yoksa maddi katkınız mı var? Buyrun gelin, tanışalım, birlikten kuvvet doğuralım.”

Kadıköy’de öğrencilere ücretsiz yemek veren lokantaların listesi şöyle: