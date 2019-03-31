Kadıköy’de muhtar adayı yakınları arasında bıçaklı tabancalı kavga: Bir yaralı

İstanbul’un Kadıköy ve Esenyurt ilçelerinde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Kadıköy’deki kavga sonrası polis geniş önlemler aldı. Fotoğraf: DHA

Kadıköy Nihat Işık İlköğretim Okulu’nda iki muhtar adayının yakınlarından oluşan yaklaşık 15 kişi koridorlarda birbirine girdi. Polisin müdahalesiyle gruplar dışarıya çıkarıldı. Okul önünde de devam eden kavgada bir kişi göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan yaralının yakınları silahla ateş açtı. Silahlı kişiye polis müdahale ederek gözaltına aldı. Polis, kaçan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Esenyurt’ta Bey-Koop Ali Çebi Ortaokulu’nda da muhtar adayları arasındaki kavga çıktı. Kavgaya polis müdahale etti. Birbirine giren iki gruptan yedi kişi gözaltına alındı.

Dikmen’de bir hafif yaralı

Ankara’nın Dikmen’ semtindeki Sokullu İlkokulu’nda iki muhtar adayı arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla hafif yaralandı.