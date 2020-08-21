Kadıköy’de ‘maske müdahalesi’ sonrası uzaklaştırılan polisler göreve iade edildi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde maske takmadığı gerekçesiyle bir kadını gözaltına alan ve soruşturma kapsamında uzaklaştırılan iki polis, görevlerine iade edildi.

Fotoğraf: Twitter

Sosyal medyada dün paylaşılan bir videoda, iki polisin bir kadını gözaltına aldığı anlar yer almıştı.

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Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, kadına, maskesi burnunu kapatmadığı gerekçesiyle ceza kesilmek istendiğini, gözaltına alınan kadınların ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığını bildirmişti.

İstanbul valiliğinin açıklamasında, Osmanağa Mahallesi’ndeki Söğütlüçeşme Caddesi’nde polislerin denetim sırasında dün R.B.’yi maskesini usule uygun takmadığı gerekçesiyle uyardığı belirtilmişti.

Açıklamada şunlar kaydedilmişti: “Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür.”

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‘Göreve iade’

Valilikten bugün yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Kadıköy ilçemizde 19 Ağustos’ta R.B isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir.”

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.