Kadıköy’de kazanan yok: Fenerbahçe ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı 

Süper Lig’in ikinci haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor’un karşı karşıya geldiği mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’nin gollerini 45’inci dakikada Alper Potuk ve 84’üncü dakikada penaltıdan Valbuena kaydederken, konuk Trabzonspor’un golleri 5’inci dakikada Burak Yılmaz ve 56’ncı dakikada Olcay Şahan’dan geldi.

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Ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe’yle yine aynı skorla 2-2 berabere kalan Fenerbahçe iki hafta sonunda iki puanda kaldı.

Sezonu Akhisar Belediyespor galibiyetiyle açan Trabzonspor ise ikinci haftayı dört puanla tamamladı.

Volkan Demirel’e protesto

Trabzonspor’un ikinci golünün ardından sarı-lacivertli tribünlerin büyük bölümü kaleci Volkan Demirel’i ıslıklarla protesto etti.

Burak Yılmaz attı, çıktı

Karşılaşmanın 5’inci dakikasında Trabzonspor’u 1-0 öne geçiren ve bordo-mavili formayla 61’inci golüne imza atan Burak Yılmaz, yaşadığı sakatlık sonrası 20’nci dakikada yerini Dame N’Doye’a bıraktı.

90 dakikada 45 faul

Hakem Ali Palabıyık, mücadelede tam 45 kez faul kararı verdi. Fenerbahçe 17, Trabzonspor ise 28 faul yaptı.