Kadıköy’de işkenceye maruz kalan liseliler savcılıkta: Polislerden şikayetçiyiz

Kadıköy’de eğitim sistemini protesto ettikleri için polis tarafından darp edilerek gözaltına alınan liseli öğrenciler çocuk savcılığında ifade verdi. Haklarındaki ‘örgüt propagandası’ suçlamasını reddeden liseliler, işkenceye maruz kaldıklarını belirterek polis memurlarında da şikayetçi oldu.

Lise öğrencileri, 8 Haziran’da Devrimci Liseliler (Dev-Lis), Devrimci Liseliler Birliği (DLB), Lise Anarşist Faaliyet (LAF), Liseli Öğrenci Birliği (LÖB) ve Özgür Lise’nin çağrısı sonrası Bahariye Caddesi’nde toplanmıştı.

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Polis, eylem yapmak isteyen öğrencilere saldırmış, darp ederek gözaltına almıştı. Öğrencilere uygulanan fiziksel şiddet, polis aracında da devam etmiş, görüntüler kameralara yansımıştı.

Öğrenciler daha sonra serbest bırakılmıştı.

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Serbest kaldıktan sonra BBC’den Çağıl Kasapoğlu’na konuşan liseliler, gözaltına alındıkları esnada, polis aracında işkenceye maruz kaldıklarını anlatmıştı.

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Deutsche Welle Türkçe’den Burcu Karakaş’ın haberine göre, gözaltına alınan 22 öğrenciden 18 yaş altındaki sekizi bugün savcılıkta ifade verdi.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılığa çıkarılan çocuklar, ifade vermeden önce adliye binası önünde aileleri ve avukatlarıyla basın açıklaması yaptı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da katıldığı basın açıklamasında öğrencilerin avukatları, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ve polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Öğrenciler basın açıklaması sırasında, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” diye slogan attı.

Çcuklar terör örgütü propagandası yaptıklarına dair suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütünün üyesi ya da sempatizanı olmadıklarını, eğitim sisteminden memnun olmadıkları için demokratik haklarını kullanarak eylem yaptıklarını söyledi. Polise mukavemet etmediklerini ve “Dağılın” ihtarında bulunulmadığını ifade eden çocuklar ayrıca, gözaltına alındıkları sırada işkenceye maruz kaldıklarını belirterek polis memurlarından şikayetçi oldu.

İfade veren çocuklar, gözaltına alındıkları sırada ve sonrasında yaşadıklarını savcıya anlattı.

16 yaşındaki M. ifadesinde, “Polisler bana küfür etti ve yüzüme tükürdü” dedi. 17 yaşındaki A. ise “Gözaltına alındığım sırada cinsel organıma basıldı” diye konuştu. 16 yaşındaki Ö., polislerin elektrikli jop ve demir kelepçeyle kendisine vurduklarını anlattı. 17 yaşındaki kız çocuğu D. ise “Çift kelepçeyle ters kelepçelendim. Üst aramam çıplak olarak yapıldı” dedi.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan çocukların avukatı Tamer Doğan, polis saldırısına maruz kalan öğrencilerin Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden darp raporu aldıklarını söyledi. Doğan, polis memurlarından şikayetçi olacaklarını belirterek, “Öğrenciler savcılık ifadelerinde şikayetçi olduklarını aktardılar. Biz de ayrıca avukatlar olarak kapsamlı bir dosya hazırlayarak suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.