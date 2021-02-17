Kadıköy’de grevdeki işçiler günlük net 180 lira istedi

Kadıköy Belediyesi’nde grev yapan işçiler günlük net taban ücretin 180 lira olmasını istedi.

Belediye ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın 2 bin 300 işçi için yürüttüğü toplu sözleşme görüşmesi olumsuz sonuçlanmıştı.

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İşçiler, ücret ve zam konusunda belediyeyle sendikanın anlaşmaması nedeniyle 16 Şubat’ta greve başlamıştı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, tekliflerinin en düşük ücretliye yüzde 38’lik zam olduğunu aktarmıştı.

DİSK Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No’lu Şube başkanı Ahmet Arıkan, “İşçilere yüzde 38 zam teklifi doğru mu?” sorusunu yanıtladı.

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60 temsilci ile birlikte hesaplama yaptıklarını aktaran Arıkan şunları kaydetti: “180 lira net taban ücret istedik, 1 lira kıdem istedik; yüzde 20 birinci yıl, yüzde 20 ikinci yıl zam istedik. Bu pazarlıktır, uzlaşı masasında belli bir noktaya gelinebilir.

Belediyenin bize en son masada verdiği öneri: 3200 lira ücret zammı net, üzerine yüzde yedi zam. Bu 3200 liranın içerisine KHK döneminde yaptığımız sözleşmeyle almış olduğumuz net 275 lira dahil edilmiş. Dolayısıyla bize önerilen rakam aslında 3200 lira değil; hükümetin söylediği asgari ücrettir. Şu an işçinin aldığı ücretin üzerine yüzde 38 ekliyorlarsa biz kabul ederiz hiç sıkıntı yok.”