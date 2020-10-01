Kadıköy’de inşaat iskelesi çöktü: Üç işçi yaralandı, birinin hayati tehlikesi var

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi nedeniyle biri ağır olmak üzere üç işçi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre olay bugün sabah saatlerinde Caddebostan Mahallesi’ndeki İskele Sokak’ta bir inşaatta meydana geldi.

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Henüz bilinmeyen bir nedeniyle iskele çöktü. İşçiler Musa D., Aydın Ç., ve Hasan Hüseyin Ö. inşaatın boşluk alanına düştü.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince vinç kullanılarak düştüğü yerden kurtarılan işçiler ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Bir işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Güvenlik sebebiyle polis ekiplerince ulaşıma kapatılan sokak, bir süre sonra trafiğe açıldı.