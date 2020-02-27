Kadıköy’de güzergah dışına çıkan minibüsün çarptığı yaşlı kadın öldü

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ters yönden gelen ve güzergah dışına çıktığı belirtilen minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Kaza dün Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Pendik-Kadıköy hattında çalışan Alican V., kullandığı minibüsle güzergah dışındaki ara yola girdi. Sürücü ara yoldan çıkarken, yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Nigar Arkeş’e çarptı.

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Arkeş, ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alındı

Olay yerine giden trafik polisi incelemelerde bulunurken, minibüs sürücüsü Alican V. ifadesi alınması için karakola götürüldü. Olay yerindeki minibüs, çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi.

‘Hem güzergah dışında, hem ters yönden gidiyorlar’

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar minibüsçüleri hem güzergah dışında, hem de ters yönden gittiklerini belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

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Kazanın tanıklarından Burak Engin, şunları söyledi: “Minibüs kendi yolunda değil. Bir de ters yönden geliyorlar. Kadının bağırmasıyla çıktık baktık. Minibüs kadını ezmiş. Minibüs güzergahı olmamasına rağmen uyarılarımızı yapmamıza rağmen ısrarla minibüs sürücüleri bize tepki gösteriyor. Burada ne polisinin bir önlemi var ne de belediyenin hiç kimsenin bir önlemi yok.”

Olayı gören Yüksel Şahlan ise şöyle konuştu: “Trafikten kaçmak için bu yolları kullanıyorlar. Güzergah dışına çıkıyorlar. Başka sokaklarda aynı şekilde. İnsanlara davranışları farklı. Uyarıları dikkate almıyorlar. Belediyeyi ve polisi arıyoruz ama bu çözüm bulunamıyor.”