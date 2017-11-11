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Kadıköy’de Ekim Devrimi yürüyüşüne polis müdahalesi: 12 gözaltı

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Kadıköy’de Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun (SGDF) Ekim Devrimi’nin 100’üncü yıldönümü nedeniyle düzenlediği yürüyüşe izin verilmedi, 12 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: Mezopotamya Ajansı

SGDF üyeleri Süreyya Operası önünden başlayarak Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na kadar yürümek istedi.

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Toplanmalar başladığı sırada polis yürüyüşe izin verilmeyeceğini söyledi. Ancak grubun flamalarını açarak yürüyüşe geçmesi sonrası polis müdahalesi geldi.

Polis, plastik mermi ve biber gazıyla müdahale ettiği gruptan 12 kişiyi gözaltına aldı.


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