Kadıköy’de darp edilerek gözaltına alınan öğrenciler serbest

Kadıköy’de karne günü nedeniyle eylem yapan lise öğrencilerine polis sert müdahalede bulundu. Darp edilerek gözaltına alınan liseliler daha sonra Yoğurtçu Çocuk Karakolu’ndan serbest bırakıldı.

“Kadıköy’de ‘Katil polis Kadıköy’den defol’ ve ‘faşizme karşı onuz omuza’ sloganları yükseliyor” Liseli öğrencilerin karne eylemine polis müdahalesi #CANLI: https://t.co/Tebhhhhow7 — #ÖZGÜRÜZ (@Ozguruz_org) June 8, 2018

Lise öğrencileri, bugün akşam saatlerinde Devrimci Liseliler (Dev-Lis), Devrimci Liseliler Birliği (DLB), Lise Anarşist Faaliyet (LAF), Liseli Öğrenci Birliği (LÖB) ve Özgür Lise’nin çağrısı sonrası Bahariye Caddesi’nde toplandı.

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Burada eylem yapmak isteyen öğrencilere polis engel oldu.

#KarneGünü’ndr Kadıköy’de protesto gösterisi yapan liselilere, polis sert müdahale etti. Gözaltına alınan liselilere, polis aracındaki dayağın görüntüleri #ÖZGÜRÜZ’de.. pic.twitter.com/iCtkSdqWrl — #ÖZGÜRÜZ (@Ozguruz_org) June 8, 2018

Darp edilerek gözaltına alınan öğrenciler, bindirildikleri polis otobüsünde de darp edildi. Gözaltı sayısının 30 olduğu bildirildi.

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Öğrenciler daha sonra sağlık kontrolüne götürüldü.

Hastaneye götürülen ve kafası sargılı bir genç, “Saatlerce gözaltında tutulduk. Benim kafamı üç yerinden yardılar. Dudağımı patlattılar. Bu işkenceciler yaptılar bunları hepsini” dedi.

Daha sonra, çocuk şube müdürlüğüne getirilen liselilerin ifadeleri alınmaya başlanmasının sonrasında gözaltındaki liselilerin tamamı Yoğurtçu Çocuk Karakolu’ndan serbest bırakıldı.