Kadıköy’de iş cinayeti: Metro inşaatında iş makinasının çarpması sonucu bir işçi hayatını kaybetti

Kadıköy’de yapımı devam eden Dudullu-Bostancı metro inşaatında bir işçi hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre saat 10.30 sıralarında Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde bulunan inşaatın Ayşekadın istasyonunda bir iş makinası, metro inşaatının iç tünel kısmında yapılan kazı çalışması esnasında İbrahim Güngör isimli işçiye çarptı.

Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılığın incelemesinin ardından cenaze asansör yardımıyla tünelden çıkarıldı.

Cenaze morga kaldırıldı, soruşturma sürüyor.