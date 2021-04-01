Kadıköy’de ‘Boğaziçi eylemi’: Çok sayıda gözaltı var

Kadıköy’de, daha önceki ‘kayyım rektör’ eyleminde tutuklanıp gözaltına alınan öğrenciler için toplananlara polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var.

Fotoğraf: Twitter

Tutuklu öğrenciler Anıl Akyüz ve Şilan Delpalta için bugün saat 17’de Kadıköy Rıhtım’da toplanma çağrısı yapılmıştı.

Reklam

Ters kelepçe işkencedir! Arkadaşlarımız sokaklardan işkenceyle gözaltına alınıyor.

İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!#DirenişKadıköyde pic.twitter.com/KYA689cUes — Boğaziçi Direnişi #2 (@budirenisi) April 1, 2021

Öğrenciler, Rexx sineması önünde toplanıp “Anıl’ı ve Şilan’ı alacağız” sloganları attı. Kadıköy’ün çeşitli yerlerine dağılan öğrencilere polis müdahele etti.

Boğaziçi Dayanışması’nın aktardığına göre en az 35 gözaltı var.

Akyüz ve Delipalta’nın duruşması yarın Kartal Adliyesi’nde görülecek.