Kadıköy’de ‘Boğaziçi eylemi’: Çok sayıda gözaltı var

Kadıköy’de, daha önceki ‘kayyım rektör’ eyleminde tutuklanıp gözaltına alınan öğrenciler için toplananlara polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var.
Tutuklu öğrenciler Anıl Akyüz ve Şilan Delpalta için bugün saat 17’de Kadıköy Rıhtım’da toplanma çağrısı yapılmıştı.
Öğrenciler, Rexx sineması önünde toplanıp “Anıl’ı ve Şilan’ı alacağız” sloganları attı. Kadıköy’ün çeşitli yerlerine dağılan öğrencilere polis müdahele etti.
Boğaziçi Dayanışması’nın aktardığına göre en az 35 gözaltı var.
Akyüz ve Delipalta’nın duruşması yarın Kartal Adliyesi’nde görülecek.