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Yaramazlara biraz batar!

Kadıköy’de bir kadına yumruk atıp serbest kalan saldırgan yeniden gözaltında

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Kadıköy’de yolda yürüyen bir kadına yumrukla saldıran adam, yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Caferağa Mahallesi’nde yürüyen lise öğrencisi B.G.K., kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan “Ne yapıyorsun” sözlerine aldırmadan yoluna devam etti.

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Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen saldırgan 28 yaşındaki A.K.G., adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Sokakta yaşadığını belirten saldırgan, B.G.K.’yı tanımadığını, olayı da hatırlamadığını söyledi.

Saldırıya uğrayan B.G.K, “Okula bu yoldan gidiyorum, her zaman kullandığım bir yol. Adamın biri geldi vurdu. Sonra yürümeye devam etti. Bağırmaya başladım, çevredekiler yardıma koştu. Burnumda zedelenme ve çizikler var , yüzüm de şişti. Mutlu olduğum konu polisler çok ilgilendiler. O gün buldular o adamı” diye konuştu.

Saldırı sonrası B.G.K’nin yardımına koşan işyeri sahibi İsmail Seven ise, “Bağrışlar üzerine dışarı çıktığımızda kızın burnu kanıyordu ve yere çökmüştü.  Bir kişi, doktordu herhalde, hemen pansuman yaptı. Burnundan çok kan akıyordu. Kızla konuştuğumda vuran kişiyi tanımadığını söyledi” dedi.

DHA’nın haberine göre Kadıköyde B.G.K’ya yumrukla saldıran adamın serbest bırakılması büyük tepki çekti. Dün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleriyse devam ediyor.

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