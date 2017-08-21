Kadıköy’de bir kadına tecavüzle suçlanan erkeğin 17 yıla kadar hapsi istendi

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Kadıköy’de bir hanın tuvaletinde bir kadına tecavüz etmekle suçlanan erkeğin 17 yıla kadar hapsi istendi.

20 yaşındaki P.K., 19 Mayıs’ı 20 Mayıs’a bağlayan gece sokak üzerinde seyyar kahve satışı yapan yere gelmişti.

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Burada kahve içen P.K., 17 yaşındaki H.A. adlı erkeğe tuvaletin yerini sormuş, H.A. da yakında bulunan iş hanını işaret ederek ‘kendisine yardımcı olabileceğini’ söylemişti.

Handan ağlayarak çıkan A., polise giderek K.’nın kendisine tecavüz ettiğini söylemişti.

H.A. tutuklanmıştı.

‘Nitelikli cinsel saldırı’ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’

Savcının hazırladığı iddianamede, şüpheli H.A.’nın, müşteki P.K. tarafından kilitlenen tuvaletin kapısını zorlayarak açtığı, şüphelinin elinde bıçakla müştekiye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve müştekinin olaydan sonra şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede, “Şüpheli H.A. soruşturma aşamasındaki ifadesinde; müştekinin kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu, müştekinin erkek arkadaşının, kendilerine para vermesi durumunda kendisinden şikayetçi olmayacaklarını söylediğini iddia etti” dendi.

Müşteki P.K.’dan muayene sonucunda elde edilen meni lekelerinin sanığa ait genotip özelliklerle uyumluluk gösterdiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanık H.A.’nın, ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da bir yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.