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Kadıköy’de beton mikseri aracın üstüne uçtu: Bir ölü, beş yaralı 

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Kadıköy Göztepe’de köprü üzerindeki bariyerleri aşan bir beton mikseri, seyir halindeki bir aracın üstüne uçtu.

Fotoğraflar: DHA

Olayda bir kişi hayatını kaybetti, mikser şoförünün de aralarında olduğu beş kişi yaralandı.

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DHA’nın haberine göre araç içinde sıkışan beş kişiden üçü çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiyenin araçtan çıkardığı bir kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç içinde sıkışan ve yaralı olduğu belirtilen diğer kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Beton mikserinin şoförünün de hafif yaralandığı öğrenildi.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği Şair Arşi caddesi trafiğe tamamen kapatıldı.

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