Kadıköy’de beş katlı bina deprem hasarı nedeniyle tahliye edildi

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Kadıköy ilçesindeki beş katlı bina riskli olduğu gerekçesiyle polis ve zabıta kontrolünde tahliye edildi. Zabıta ekipleri binayı mühürledi.

Fotoğraf: DHA

Polis ekipleri, Yeldeğirmeni Mahallesi Nakil Sokak üzerinde bulunan apartmanın sakinlerine apartmanı boşaltmaları gerektiğini tebliğ etti.

Reklam

Bugün sabah saatlerinde binaya gelen zabıta ekipleri, daire sakinlerini eşyalarıyla birlikte tahliye etti. Binanın tahliyesi sırasında zabıta ekiplerine polis de eşlik etti.

Binanın zemin katında bulunan dört dükkan sahibi ise en kısa sürede dükkanların tahliye edilmesi konusunda uyarıldı.

Vatandaşların tahliyesinin ardından apartman zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Reklam

‘Başının çaresine bak diyorlar’

Bir apartman sakini şunları söyledi: “Belediye binamıza geldi, gözle görülür şekilde bakıldı. Depreme dayanıklı olmayacağından dolayı kapatılmasına karar verildi. Ben rahatsızım çalışmıyorum da, tek yaşıyorum. Eşyalarımı şu an hemen tahliye etmemi istiyorlar. Mühürlüyorlar. Ben şimdi bunları nereye koyayım. Kaymakamlığa gittim, kaymakamlık yardım etmiyor. Belediyeye gittim, belediyeciler de burada. Biz bir şey yapamayız. Başının çaresine bak diyor.”