Kadıköy’de bara saldırı: Otomobilden ateş açıldı, oyuncu çift darp edildi

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir barda önceki gece geç saatlerde düzenlenen silahlı saldırının ardından çıkan kavgada, barda bulunan oyuncu çift Oral Özer ve Cansu Kurgun darp edildi. Gözaltına alınan iki saldırgan, saldırıyı bar işletmecisi ve çalışanlarıyla yaşadıkları bir ‘trafik kavgası’ nedeniyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Milliyet’ten Ferit Zengin’in haberine göre ‘Goy Goy’ isimli barın etrafında tur atan bir otomobilden yaylım ateşi açıldı.

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Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırı anını cep telefonuyla çekmeye çalıştığı öne sürülen bir müşteriyle tartışmaya giren bar çalışanlarına müdahale ederek, “Yanlış adama kızıyorsunuz” diyen oyuncu Oral Özer ve sevgilisi Cansu Kurgun darp edildi.

‘Yanlış kişiye bağırıyorsunuz’

Özer, olayı Twitter’dan anlattı: “Minimum on beş el ateş edildi. Biz doğal olarak masaların altına saklandık. Ses kesilip şoku atlatınca barın önünde birinin yaralı yattığını gördük. Sonrasında arka masamızdan bir çocuk video çekmeye başladı. Yaralının yakını ve tahminimizce mekanla doğrudan bağlantılı olan baş saldırganım, bu çocuğun üzerine yürüyüp bağırmaya başladı. Ben de olayı sakinleştirmek adına ‘Yanlış kişiye bağırıyorsunuz’ dedim. Bu kadar. Bunun üzerine o ruh hastası hiçbir neden yokken ve hali hazırda barda maksimum bir dakika önce ateşli silahla yaralanmış iki insan varken, bana öldüresiye saldırdı. Yetmedi, iki kişi daha katıldı ona. O da yetmedi ellerine bira bardaklarını aldılar. Kafama o bardaklarla belki yirmi darbe aldım. Kız arkadaşıma da o bardaklarla vurdular (kolu alçıda). Sonrasında, ben artık yere yığılınca bıraktılar.”

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Saldırıyla ilgili dün akşam 21.00 sıralarında olayı gerçekleştirdiği belirlenen iki şüpheli saklandıkları adreslerinde yakalanıp gözaltına alındı. Ayrıca saldırganları taşıyan aracı kullanan şahıs da gözaltına alındı.

İki saldırganın bar işletmecisi ve çalışanlarıyla husumetli oldukları için saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenilirken, husumetin kaynağının ise bir süre önce trafikte yaşanan bir araç sürtüşmesi olayı sonrasında saldırganlardan birisinin bar çalışanları tarafından dövülerek darp edilmesi olduğu ileri sürüldü.

Polisin hem silahlı saldırı hem de darp olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bar: Alkolün etkisi ve başka işletmelerden gelen çalışanların da katılımıyla darp edildiler

‘Goy Goy’un işletmecileri saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Saldırının, işletme önündeki trafik tartışmasından doğduğunu belirten işletmeciler, durumun barla alakalı olmadığını söyledi.

Açıklama şöyle devam etti: “İşletmemizin önünde gerçekleşen bir sarı taksi ve turuncu renkte bir aracın kaza yapması üzerine kendi aralarında meydana gelen kargaşa, etraftakilerin ve müşterilerimizin dikkatini çekmiştir. Müşterilerim durumu idrak etmeye çalışırken turuncu araçtaki alkollü şahıslardan gelen “ne bakıyorsunuz ulan” sözü ile aralarında önce sözlü, sonra fiziki kavga meydana gelmiştir. Bu raddede olaylar kızışmaya başlayarak turuncu araçta bulunan alkollü şahıslar, tartıştıkları müşterilerimizden Burcu Hanımı çekiştirmek suretiyle rızası olmadan araçlarına bindirmeye çalışmışlardır. Devamında araca bindirilmeye çalışılan Burcu Hanım ve arkadaşları ile turuncu araçtaki şahıslar arasında tekrar aralarında bir arbede yaşanmıştır. Bu esnada işletmemizin çalışanları olayı engellemek için araya girmeye çalıştıklarında saldırganlar araçlarını üzerimize sürerek bizi korkutmaya çalışıp uzaklaştılar. Araç uzaklaştıktan sonra, işletme çalışanlarımız ve alıkonulmaya çalışılan Burcu Hanımın arkadaşlarının gayretiyle kurtulan Burcu Hanım, 155’i arayarak ihbarda bulunmuştur.

Yaklaşık 30 dakika sonra, saldırganlar plakası olmayan beyaz renkli sedan bir araçla gelerek, araçtan inip tartıştıkları grubu hedef alarak silahlı saldırıda bulunmuşlardır. Yaşanan silahlı saldırı sonucunda Burcu Hanımın arkadaşı Emre isimli müşterimiz ve işletmecimiz silahla yaralanmıştır. Emre Bey yaralanmanın verdiği şokla ve can havliyle işletmemizin içine sığınmıştır. O esnada içeride bulunan sağlık görevlisi olan başka bir müşterimiz tarafından kendisine ilk müdahalesi yapılmıştır.

İşletmemizde bulunan bir diğer müşterimiz Oral Özer yaşananları video ile kayda almaya çalışırken, içeride bulunan başka bir şahıs Oral Özer’i ‘Ne çekiyorsun burada bunlar olurken’ diyerek alkolün de etkisiyle ve başka işletmelerden gelen çalışanların da katılımıyla darp etmişlerdir.

Tüm bunlar neticesinde işletmemizle hiçbir alakası olmayan bu vahim olaydan ötürü başta Emre ve Oral Beyler olmak üzere bütün misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve sosyal medyada yer alan asılsız haberlerin dikkate alınmamasını ve yargıya intikal eden bu olay neticesinde suçluların da en kısa zamanda yakalanmasını ve adalete teslim edilmelerini temenni ederiz.”