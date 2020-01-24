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Yaramazlara biraz batar!

Kadıköy’de apartman boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde elektrik arızasına müdahale etmek isteyen işçi apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Olay saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Hakim Kemal Sokak’ta yaşandı.

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Dokuz katlı binanın dairelerinden birindeki elektrik arızası için usta çağrıldı. 55 yaşındaki Raşit K. isimli usta apartman boşluğunda arızayı onarmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek giriş kattan – 2. kata düştü.

Elektrik ustası Raşit K.’nın cansız bedeni olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

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