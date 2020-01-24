Kadıköy’de apartman boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde elektrik arızasına müdahale etmek isteyen işçi apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Olay saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Hakim Kemal Sokak’ta yaşandı.
Dokuz katlı binanın dairelerinden birindeki elektrik arızası için usta çağrıldı. 55 yaşındaki Raşit K. isimli usta apartman boşluğunda arızayı onarmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek giriş kattan – 2. kata düştü.
Elektrik ustası Raşit K.’nın cansız bedeni olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.