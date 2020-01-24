Kadıköy’de apartman boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpagan Mustafa Yıldırım, çocuklarda oluşan yanıkların herhangi bir kimyasal maddeden kaynaklanamayacağını belirterek, “Buza düşmeye ve çarpmaya bağlı travma veya birbirlerine buz parçası atmaları sonucu oluşan yaralar olduğunu düşünüyoruz” dedi.