Kadıköy’de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı.

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçili öğrenciler, Kadıköydeki ‘kayyım rektör’ eylemlerinde gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan öğrenciler için perşembe günü saat 17’de Kadıköy Rıhtım’da toplanma çağrısı yapmıştı.

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Kaymakamlık yazılı açıklamasında bu çağrıyı hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı: “İlçemizde yapılmak istenen toplanmanın, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç Maddesine istinaden Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır.”