Kadıköy-Kartal metrosunda maske kavgası

İstanbul’da metroda yaşanan maske takmama kavgası kameraya yansıdı.

Olay Kadıköy-Kartal metrosunda bu sabah yaşandı. Maske takmayan iki kadın, bir kadın yolcu tarafından uyarıldı. Ancak maske takmamaya devam eden genç kadınları, şikayetçi kadın yolcu cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Bunun üzerine genç kadınlardan biri yolcuya saldırdı. Kavgada diğer yolcular müdahale etti, yolcular maske takmayan genç kadınlara tepki gösterdi. Maske takmaya ikna edilemeyen kadınlar, yolcularla bir süre tartıştı. Metroda çıkan kavga üzerine duraktaki güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Maske takmayan genç kadınlar metrodan indirildi.