Kadıköy cinayetinde mağdur eş: Yeğeni kocamı 200 bin avro için öldürdü

İskanbul’un Kadıköy ilçesinde çöp konteynerinde bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayete ilişkin davada eşinin para için öldürüldüğünü söyleyen Meryem Öztürk “Bankadaki hesapta 200 bin avro olduğunu biliyordum. Ancak (sanık yeğen) Fahrettin (Öztürk) lütfetmiş sadece 30 bin avrosunu bırakmış” dedi.

Fotoğraf: DHA

Şubat ayında yakalanarak tutuklanan Öztürk, tartışma sonucu 55 yaşındaki amcası Rıfat Rıza Öztürk’ü öldürdüğünü itiraf etmiş, cesedi parçalara ayırdığı tespit edilmişti.

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Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan ddianameye göre 26 Şubat 2019 tarihinde amcası Rıfat Rıza Öztürk’ü silahla ateş ederek öldüren, bıçakla parçalara ayıran ve farklı yerlere atan Öztürk ve kendisine yardım etme şüphesiyle davada yargılanan diğer üç sanık hakim karşısına çıktı.

İddianameye göre Öztürk, amcasını öldürdükten sonra ceset parçalarını valize ve poşete koydu; Yavuz Selim Köprüsü’nü geçerek viyadükte durdu ve maktulün vücut parçalarını valizden çıkartıp aşağı attı. Dört sanık maktulün kollarını, bacaklarını, başını ve kıyafetlerini ise Kadıköy’de farklı çöp konteynerlerine attı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar F.D., F.Y., Fahrettin Öztürk ve T.K. ifade verdi.

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Müşteki Meryem Öztürk, eşinin yeğenini sevip güvendiğini belirterek şu ifadeyi verdi: “Eşim, bir kardeşi ve Fahrettin’in babası üç ortaktı. Ancak diğer kardeşi başka iş yaptığı için ayrıldı. Fahrettin’in babası rahatsızdı, bu yüzden tüm işleri eşim yapıyordu. Ancak eşit para alıyorlardı. Hasta diye abisine hiçbir laf etmezdi, severdi. Eşimin öldürüldüğünü haberlerden öğrendim. O dönemde biz ev bakıyorduk. 900 bin TL ve 1 milyon arası bir rakamla ev alacaktık. Krediyle almak istemiyorduk. Eşim bu paramızın biriktiğini söyledi. Fahrettin adına özel paramızın ve şirket paralarının bulunduğu bankadaki hesapta 200 bin avro olduğunu biliyordum. Ancak Fahrettin lütfetmiş sadece 30 bin avrosunu bırakmış. Diğerlerinin hepsini almış. Ayrıca 15 tatilde oğlum işe gitmişti. İşyerindeki kasaya eşim açtığında dolar ve avrolar balya balya varmış. Olay sonrası kasadan sadece eşimin cep telefonu çıktı. Ben bu cinayetin para nedeniyle işlendiğini düşünüyorum. Eşim ile Fahrettin arasında herhangi bir problem yoktu, eşimin ona ve çalışanlarına kötü davranması gibi bir durum söz konusu değildir. Cezalandırılmasını istiyorum. Tartışma nedeniyle bu olayın olacağını düşünmüyorum. Bu kadar para ortada yok, cinayetin planlanarak işlendiğini düşünüyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.”

Sanıkların banka hareketleri incelenecek

Bir sonraki duruşmada Öztürk’ün savunmasının alınmasına karar veren mahkeme heyeti, dört sanığın cinayetten üç ay önce ve üç ay sonraki banka hareketlerinin incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede Fahrettin Öztürk (32) ve F.Y.’nin (37) ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet’ suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1.5 yıldan sekizer yıla kadar, sanık F.D. (29) ve T.K.’nın (26) ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan altı aydan beşer yıla kadar hapsi isteniyor.