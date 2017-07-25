İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Fikirtepe semtinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, halk sağlığını tehdit edecek boyuta ulaştı.

DHA’nın haberine göre Kadıköy belediyesi tarafından yaptırılan hava kalitesi ölçümleri, Fikirtepelilerin adeta zehir soluduğunu ortaya koydu.

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‘Partikül madde 10’ (10 mikrogramdan küçük partikül madde) için olması gereken sınır değer 70 µg/m3. 20 Temmuz’da yapılan ölçümlerde bu oran 145,85 µg/m3 olarak belirlendi.

‘Partikül madde 2,5’ (2.5 mikrogramdan küçük partikül madde) için olması gereken sınır değer 25 µg/m3. 20 Temmuz’da çıkan oran ise 91.86 µg/m3.

‘Halk sağlığını tehdit ediyor’

“Bu bölgedeki tüm değerlerin yüksek çıkması ciddi derecede halk sağlığını tehdit etmekte” diyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 6306 sayılı yasa çerçevesinde bölgeyi kontrol eden Çevre İl Müdürlüğü’ne durumu yazıyla bildirdiklerini ve bunu da kamuoyuyla paylaşmak zorunda olduklarını söyledi.

‘Sorunların temeli aşırı inşaat yükü, beton santralleri ve kamyon trafiği’

Fikirtepe ve çevresinde faaliyet gösteren aile sağlık merkezlerinden elde edilen şifai bilgilere göre çocuk yaşta her iki hastadan birinin solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı rahatsızlık şikayetinin olduğunu aktaran Nuhoğlu şöyle devam etti: “Bölgede yedi, toplamda 11 adet beton santrali kurulu ve bu sayı artış eğiliminde. Gelecekte başka sorunların açığa çıkmaması için önceden çözüm üretmeliyiz. Sorunların temeli aşırı derecede inşaat yükü, beton santralleri ve kamyon trafiğiyle ilişkili. Bununla ilgili kamyonlara ceza yazma yetkisi ne yazık ki bizim yetkimizde değil. Burada ciddi bir yetki karmaşasından dolayı bütün bu sorunlar ortaya çıkmakta.”

Nuhoğlu, büyükşehir belediyesi, il çevre müdürlüğü ve Kadıköy belediyesinin koordinasyonunda yapılacak ortak çalışmayla bu sorunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Partikül madde nedir?

Atmosferde veya bir gaz kütlesinde, molekülden büyük (>0,0002 μm) ve 500 μm’den küçük katı veya sıvı halde bulunan maddelere partikül madde deniyor. Partikül maddenin esas kaynaklarını fabrikalar, inşaat faaliyetleri, enerji tesisleri, yangınlar oluşturuyor.

Partikül maddeler civa, kurşun, kadmiyum gibi ağır metallerle kanserojen kimyasalları bünyelerinde bulundurabiliyor. Bu maddelere maruz kalmak solunum, kalp damar hastalıkları, astım atakları, solunumla ilgili rahatsızlıklar ve akciğer kanserinden ölümlerde artışa yol açıyor.