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Yaramazlara biraz batar!

Kadıköy Belediyesi: Sözleşme imzalandı, en düşük maaş 5 bin 275 lira

Kadıköy Belediyesi, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Merkezi’yle iş sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Fotoğraflar: AA

Belediyenin açıklamasında, en düşük işçi maaşının, ikramiyeler ve yıllık ödenen sosyal yardımlar hariç aylık net 5 bin 275 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

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Belediye, bu sözleşmenin ardından grevin sona erdiğini kaydetti.

Taraflar ne istiyordu?

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan binlerce işçi, belediye ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın toplu sözleşme görüşmesinden sonuç çıkmaması üzerine 16 Şubat’ta greve başlamıştı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, en düşük ücretliye yüzde 38 zam ve aylık net 4 bin 972 liralık gelir teklifinin sendika tarafından reddedildiğini söylemişti.

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Sendika ise bu iddianın doğru olmadığını belirterek belediyenin 3 bin 200 lira net maaş ve yüzde 7 zam teklif ettiğini belirtmiş, belediyenin günlük 77 liralık ücreti 94 liraya çıkarmak istediğini dile getirmişti.

DİSK Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No’lu Şube başkanı Ahmet Arıkan, işçilerin günlük net taban ücretinin 180 liraya yükseltilmesini talep etmişti.

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