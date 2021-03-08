‘Kademeli’ yerine ‘dalgalı’ normalleşme: Sarı ilde kırmızı kurallar uygulanabilecek

2 Mart’ta başlayan normalleşme sürecinde ilk verilere göre vaka sayıları yurt genelinde artarken, uzmanlar ‘kademeli normalleşme’ yerine ‘dalgalı normalleşme’ modelini gündeme getirdi.

Fotoğraf: AA

Türkiye, Covid-19 salgınıyla mücadelede 2 Mart itibariyle ‘yeni kontrollü normalleşme’ dönemine girdi. Dönemin özelliği, önlemlerin illerin risk oranına göre belirlenmesi.

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Sağlık Bakanlığı, 1 Mart’tan itibaren kentlerdeki haftalık vaka sayısına göre risk değerlendirmesi yapıyor. Renklere göre belirlenen risk haritasında mavi düşük, sarı orta, turuncu yüksek, kırmızı çok yüksek. Kısıtlamaların kaldırılması ya da sıkılaştırılmasına ilişkin kararlar risk değerlendirmesine göre illerde alınıyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre ‘dalgalı’ uygulamada kent sorumluları kendi bölgelerini korumak adına lokal kararlar alabilecek. Hafta sonu 14 günlük harita çıkınca yeniden değerlendirme yapılacak.

Buna göre, valiler, ilin risk haritası sarı olsa bile, şehirde yoğunluk ve risk yarattığı saptanan bölgeler için kırmızı kuralları uygulayabilecek.

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Kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek.