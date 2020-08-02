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Yaramazlara biraz batar!

KADEM’den homofobik LGBTİ mesajı: Gayri ahlaki hareketle mücadeleyi sürdüreceğiz

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmaması gerektiğine ilişkin açıklamasının ardından gelen eleştirilere yanıt verirken LGBTİ bireyleri ‘Neslin devamlılığı açısından tehdit olarak gördüklerini’ belirtti.

Fotoğraf: AA

İstanbul Sözleşmesi diye bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 2011’de imzalanmıştı. Hükümet, ‘bazı olumsuzlukları bünyesinde barındırdığı’nı belirttiği sözleşmeden ‘gerekirse’ çıkılacağını belirtmiş, son dönemde yeni bir tartışma başlamıştı.

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Geçtiğimiz hafta hükümete yakınlığıyla bilinen kadın örgütü Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması yerine ‘rahatsızlık yaratan’ maddelerde hukuki düzenleme yapılmasını önermişti.

‘Eşcinsel hareketlerle yan yana anılmayı kabul etmiyoruz’

KADEM, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “İstanbul Sözleşmesi tartışmaları üzerinden derneğimizin başka bir konuma çekilmek istendiğinin farkındayız. Konumumuz, aileye verdiğimiz değer ve neslin devamlılığının önemi açısından tehdit olarak gördüğümüz eşcinsel hareketler ile yan yana anılmayı kabul etmiyoruz.”

LGBTİ için ‘aykırı grup’ denen açıklamada, “Lobicilik faaliyetleri ile hem bugünümüze hem de yarınlarımıza sirayet etmeye çalışan bu gayrı ahlâkî hareket ile mücadelemiz devam edecek” ifadeleri yer aldı.

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