KADEM, ‘İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasın’ dedi

Hükümete yakınlığıyla bilinen kadın örgütü Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması yerine ‘rahatsızlık yaratan’ maddelerde hukuki düzenleme yapılmasını önerdi.

Kadın cinayetleri, meydanlarda eylem yapan kadınlar tarafından protesto ediliyor. (Fotoğraf: Twitter/Arşiv)

İstanbul Sözleşmesi diye bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 2011’de imzalanmıştı. Hükümet, ‘bazı olumsuzlukları bünyesinde barındırdığı’nı belirttiği sözleşmeden ‘gerekirse’ çıkılacağını belirtmiş, son dönemde yeni bir tartışma başlamıştı.

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KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Twitter hesabından yayınladığı açıklamasında, kurumun ‘hak ve adalet mücadelesi içinde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadının toplumsal hayatta cinsiyeti sebebiyle karşılaştığı zorlukların engellenmesi için çabalayan bir sivil toplum kuruluşu’ olduğunu dile getirdi.

Gümrükçüoğlu, hiçbir uluslararası metni tartışılmaz kabul etmediklerini belirterek, şiddetle mücadele konusundaki çalışmalarına devam ettiklerini, bunu konu alan fikirleri, değerleri ve gelecekleri açısından değerlendirmeye alarak kanaatlerini belirttiklerini aktardı.

KADEM başkanı şunları kaydetti: “İstanbul Sözleşmesi ve benzer hukuki metinler de amaç olarak şiddetin önlenmesine yönelik gerekli düzenlenmelerin yapılmasına yöneliktir. Söz konusu sözleşme şiddetin önlenmesi noktasında araçlardan sadece bir tanesidir. Aslolan şüphesiz şiddetle mücadeledir.

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Son dönemde İstanbul Sözleşmesi’nin bazı maddeleri ile ilgili toplumda bir rahatsızlık olduğunu gözlemliyoruz. Burada yapılması gereken hukuki bir kazanım olan sözleşmeden çıkmaktan ziyade, söz konusu maddeleri uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturmaya çalışmaktır. — Saliha Okur Gümrükçüoğlu (@SalihaOkurGmr) July 26, 2020

Son dönemde İstanbul Sözleşmesi’nin bazı maddeleri ile ilgili toplumda bir rahatsızlık olduğunu gözlemliyoruz. Burada yapılması gereken hukuki bir kazanım olan sözleşmeden çıkmaktan ziyade, söz konusu maddeleri uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturmaya çalışmaktır.”