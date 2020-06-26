Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert’in çocuk hasreti bitti

Rahmi olmadan dünyaya gelen Derya Sert, 2011’de, 23 yaşındayken kadavradan nakil yapıldığında dünya basınının gündemine oturdu. Sert’in, 2013’teki ilk anne olma denemesi başarısız oldu.

Embriyo transferi yapıldı ancak kalp atışlarının izlenememesi üzerine gebeliği sekizinci haftada sonlandırıldı. Benzer durumdaki kadınlara umut olacak sevindirici haber bugün geldi. Doktorları, Sert’in 4 Haziran’da anne olduğunu açıkladı. Bebeğe nakil yapan profesörün, Ömer Özkan’ın adı verildi.

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Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Sert, hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. 22 günlük olan bebek 910 grama ulaştı. Bebeğin doğumunun ardından rahim alındı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, dünyadaki ilk başarılı rahim naklini yaptıklarını ve çok sayıda ülkeden uzmanın kendilerini ziyaret ettiğini belirterek şöyle devam etti: “Oradaki kliniklere yardımcı olduk. Nakil sürecinde gebeliklerimiz oldu. Hem hastayı sıkmayacak hem de zarar vermeyecek şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Süreç içerisinde önemli çalışmalar oldu. En son yaptığımız transferin sonucu da mutlu bitti. Derya Sert’e de bize olan inancından dolayı teşekkür ediyorum. Sonunda mutlu bir şekilde bugünleri gördük. Erkek bebek 4 Haziran’da 28 haftalık ve 760 gram doğdu. Küçük bir bebek olmasına rağmen çok güzel bir takiple şu an sağlığı yerinde.”

Ömer Özkan (solda) ve eşi Özlenen Özkan (sağda)

Annelik sevinci yaşayan Sert’in tıbba büyük katkısının olduğuna işaret eden Özkan (solda), “Gebelik yaşamamış birçok anneye umut olabilecek bazı bulguları saptadık. Moleküler çalışmalarda güzel bulgular var. Bilimsel literatürde meslektaşlarımız takip edecek” dedi.

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Özkan’ın eşi de olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan (sağda) ise nakil sürecinde hem kendilerinin hem de ailenin çok büyük emeğinin olduğunu söyledi.

‘Derya’nın doğumunda ağladım’

Bebeğin doğumuyla büyük mutluluk yaşadıklarını vurgulayan Özkan şu ifadeleri kullandı: “Ben de doğum yaptım ama Derya’nın yaptığı doğumda çok ağladım. Çok güzel bir bebeğimiz oldu. Dünyada rahim nakli yapılmayı bekleyen, bebek özlemi çekenlere umut oldu.”

Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Bölüm Başkanı Uzm. Dr. Hakan Ongun bebeğin doğduğu andan itibaren hiç entübe olmadığını aktararak, “Yeni doğan ünitesinde kuvözde destek tedavisi devam ediyor. Anne sütüyle besleniyor” dedi.

Tek embriyo transfer edilmiş

Sert’e tüp bebek işleminin yapıldığı kliniğin sahibi Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, bu süreçte bir takım denemeler yaptıklarını, eksikliklerin neler olduğunu belirlediklerini anlatarak şöyle devam etti: “Kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri uygulayarak hasta için uygun teknikleri bulduk. Tek, iyi bir kalitede genetik tanımlaması yapılmış embriyoyu transfer ettik.”

Babası: Umarım Ömer hoca gibi başarılı olur

Baba Mustafa Sert, bebeklerinin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını yıllardır bu anı beklediklerini söyledi.

Sert duygularını şöyle ifade etti: “Hocalarımızdan Allah razı olsun. Herkes çok ilgilendi, bu noktaya geldik. İnşallah bebeğimiz yoğun bakım ünitesinden de çıkar, kucağımızda sağlıklı şekilde evimize döneriz. Bebeğimizin adını da bize umut veren hocamızın ismi Ömer Özkan koyduk. Umarım onun gibi başarılı biri olur. Her şeyi Ömer hocamıza borçluyuz. Bugüne kadar hiç umudumuzu kaybetmedik. Eşim bebeği gördükten sonra mutluluktan ağladı. Zaten 10 yıldır hep ağlıyorduk. Bir aylık süreç çok önemli. Bu süreci de atlattıktan sonra her şey bizim için çok daha güzel olacak.”

Prof. Dr. Ömer Özkan’ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011’de yapılan nakil ameliyatı yedi saat sürmüştü.