Kadavra olarak kullanılmak üzere bağışlanan cansız bedenleri çürümeye terk etmişler

Fransa’daki Paris-Descartes Üniversitesi’nin kadavra bağışlama merkezi, yıllardır binlerce kişinin cansız bedeninin çürümeye bırakıldığının tespit edilmesinin ardından geçici süreyle kapatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Başkent Paris’teki merkez hakkında soruşturma başlatıldı. Bağışlanan cansız bedenlerin sağlığa aykırı koşullarda bekletildiği, bazı cesetlerin ve parçalarının özel şirketlere satıldığı iddia edildi. Otomobillerin test edilişi aşamasında kullanılmak üzere satılan cesetlerin 900 avroya (5 bin 691 lira), beden parçalarının ise 400 avroya (2 bin 530 lira) alıcı bulduğu belirtildi.

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Haberi duyuran L’Express gazetesi, araştırmaları sonucunda cesetlerin sedyelerin üzerine yığıldığını ve çürümeye terk edildiğini yazdı. Gazete, merkez için ‘Paris’in orta yerinde bir toplu mezar’ tanımlamasını yaptı.

Üniversite, kadavra bağışı yapanların yakınlarından özür diledi.