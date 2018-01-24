Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaçış

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İtalya’nın başkenti Roma’da alacakaranlıkta gökyüzünü kaplayan sığırcık sürüsü. (Reuters/Tony Gentile)

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