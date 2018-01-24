İtalya’nın başkenti Roma’da alacakaranlıkta gökyüzünü kaplayan sığırcık sürüsü. (Reuters/Tony Gentile)
Yaramazlara biraz batar!
İtalya’nın başkenti Roma’da alacakaranlıkta gökyüzünü kaplayan sığırcık sürüsü. (Reuters/Tony Gentile)
Sınırın sıfır noktasında ‘Zeytin Dalı Harekatı’ndaki gelişmeleri aktaran CNN Türk ekibine bir kişi saldırıda bulunup aracın camlarını kırarak ölümle tehdit etti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden astsubay üstçavuş Musa Özalkan’ın cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Sayın Tayyip Erdoğan, diğer nedenler yanında imamlığa soyunan bu tavrı nedeniyle de Cumhurbaşkanı seçilmeyecektir.”
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Alpaslan Durmuş, yeni müfredatla ilgili “Şu anda bazı şeylerde devrim yapamadığımızı kabul etmek lazım. Müfredatta yüzde 20 ile yüzde 60 arasında sadeleştirme var” dedi.
‘Afrin’deki operasyondan yeni görüntüler’ olduğu iddiasıyla yayınlanan bir videonun 2010 yılında piyasaya çıkan ‘Medal of Honor’ isimli bir bilgisayar oyunundan alındığı ortaya çıktı.
Aralarında Zülfü Livaneli, Ece Temelkuran, İhsan Eliaçık, Gülten Kaya, Semih Gümüş, Lale Mansur gibi isimlerin bulunduğu 170’i aşkın isim Zeytin Dalı Harekatı’nın son bulması isteğiyle imzaladıkları mektubu AKP’li vekillere gönderdi.