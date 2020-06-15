Kaçırılmak istenen Çinli milyarder, yüzerek kaçan oğlunun durumu polise bildirmesi sayesinde kurtarıldı

Çinli iş adamı He Şiangciyan’ı kaçırmak isteyen bir grup evine girdi. Evin yakınındaki nehire atlayıp yüzerek kaçan oğlu polise haber verdi ve babası kurtarıldı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Beyaz eşya üreten Midea Group’un kurucusu, 182 milyar yuanlık (175 milyar lira) servetiyle 2020 Hurun Küresel Zengin Listesi’nde dünyanın 41’inci zengini olarak yer alan iş adamının güvende ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Yerel basındaki haberlere göre polis, dün akşam, ülkenin güneyindeki Foshan kentindeki bir villaya ellerinde patlayıcı madde olan bir grubun girdiği, evdekilerin hayatının tehlike altında olduğuna dair ihbar aldı. İhbarı, yüzerek kaçmayı başaran oğlu yaptı.

Harekete geçen polis eve düzenlediği operasyonda beş kişiyi tutukladı. Sabah saat 05:00 civarında iş adamının kurtarıldığı, kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Midea Group, Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’daki hesabından polise teşekkür ederken kullanıcılar arasında He Şiangciyan’ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia edenler oldu.