Kaçırıldı; kız arkadaşına konum atınca bulundu

Çanakkale’de silah zoruyla kaçırılan B.B., polis tarafından Edirne’nin Keşan ilçesinde tutulduğu yerden kurtarıldı. Olayla ilgili beş kişi tutuklandı. Kaçırılan B.B.’nin cep telefonundan kız arkadaşına konum atınca yerinin belirlenip kurtarıldığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran bir kadın, erkek arkadaşı B.B.’nin bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, bir süre sonra kız arkadaşına cep telefonundan konum atan B.B.’nin Keşan’da olduğunu belirledi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri B.B.’yi Büyük Cami Mahallesi’ndeki bir iş yerinde bularak emniyete götürdü.

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B.B., ifadesinde beş kişi tarafından zorla araca bindirilerek, darp edildiğini ve Çanakkale’den Keşan’a götürülene kadar silah ve bıçakla tehdit edilerek, üzerine kayıtlı evinin istendiğini iddia etti.