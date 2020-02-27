Kaçan şüpheliyi vuran bekçi adliyeye sevk edildi

Antalya’da kavganın ardından sahte kimlik beyan ettiği ve bu durum anlaşılınca bıçak çekip kaçtığı iddiasıyla Ahmet C.’yi vuran bekçi, adliyeye sevk edildi. Tedavisi süren A.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıkmış, olay yerine giden bekçiler kavgaya karışan kişilere kimlik kontrolü yaparken Ahmet C. adlı kişinin, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan, başkası adına düzenlenmiş bir kimlik verdiği iddia edilmişti. Ahmet C.’nin daha sonra bıçak çekerek kaçmaya başladığı, bekçilerin durması için havaya iki el ateş ettiği ve ara sokaklara doğru kaçmaya devam eden Ahmet C.’nin adı açıklanmayan bekçinin tabancasından çıkan kurşunla karın bölgesinden yaralandığı belirtilmişti.

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Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, boş kovanlar inceleme yapılmak üzere toplandı. Ahmet C.’yi vuran bekçi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bekçi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Ahmet C.’nin tedavisinin ise hastanede sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.