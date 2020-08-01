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Yaramazlara biraz batar!

Kaçan kurbanlık koç, karayolunda 4 kilometre koştu

Bursa’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, karayolunda 4 kilometre koştu.

Fotoğraflar: DHA

Dürdana Mahallesi’nde sabah saatlerinde kesileceği sırada sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, Gemlik karayoluna çıkarak koşmaya başladı.

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Koçun kaçma anı bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sahibi tarafından yakalanan koç, kamyonete bindirilerek götürüldü.

Kestel ilçesinde sabah saatlerinde sahibinin bahçeye götürdüğü boğa ise ipinden kurtularak kaçtı.

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Sahipleri boğayı yakalayamayınca durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler, bir saat süren çalışmalar sonucunda kaçan boğayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirip yakaladı ve sahibine teslim etti.

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