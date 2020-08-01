Bursa’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, karayolunda 4 kilometre koştu.
Dürdana Mahallesi’nde sabah saatlerinde kesileceği sırada sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, Gemlik karayoluna çıkarak koşmaya başladı.
Koçun kaçma anı bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sahibi tarafından yakalanan koç, kamyonete bindirilerek götürüldü.
Kestel ilçesinde sabah saatlerinde sahibinin bahçeye götürdüğü boğa ise ipinden kurtularak kaçtı.
Sahipleri boğayı yakalayamayınca durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler, bir saat süren çalışmalar sonucunda kaçan boğayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirip yakaladı ve sahibine teslim etti.