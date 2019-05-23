Kaçaktan polise teklif: Aranıyor ilanım 15 bin ‘beğeni’ alırsa teslim olurum

ABD’nin Connecticut eyaletinde hakkında yedi ayrı tutuklama emri bulunan bir kaçak, polisle teslim olması karşılığında Facebook üzerinden ‘beğeni’ anlaşması yaptı.

Fotoğraf: Facebook

BBC Türkçe’nin haberine göre, polisin Facebook’a koyduğu ‘aranıyor‘ ilanının 15 bin kez beğenilmesi halinde New York’ta olduğu tahmin edilen 29 yaşındaki Jose Simms teslim olacağını söyledi.

Reklam

Huzuru bozmaktan, bir çocuğu yaralanma riskine sokmaya kadar hakkında birçok suçlama bulunan Simms’in başlangıçta 20 bin ‘beğeni‘ talep ettiği ancak polisle pazarlık sonucu bu sayıyı 15 bin’e düşürmeyi kabul ettiği belirtildi.

Guardian’ın haberine göre de Associated Press’in Facebook üzerinden iletişime geçtiği Simms teklifinde ciddi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bana yöneltilen suçlamaların tümü ev içi sorunlardan kaynaklanıyor. Ve artık kaçmaktan yoruldum. Her beş saniyede bir başınızı arkaya çevirmek çok stresli.”

Ancak Torrington Emniyet Müdürlüğü, paylaşımın 20 bin ‘beğeni‘ almasına rağmen Simms’in henüz teslim olmadığını söyledi.

Reklam



