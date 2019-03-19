Kaçakçılıkta son nokta: Hindistan’a embriyo sokarken yakalandı

Hindistan’ın Mumbai kentindeki havalimanında, bavulunda embriyo bulunan bir Malezya vatandaşı tutuklandı. Embriyo kaçakçılığı yaparken suçüstü yakalanan adam geçmişte de aynı suçu işlediğini itiraf etti.

Fotoğraf: sciencephotolibrary.com

BBC’deki habere göre hakim karşısına çıkan ‘kaçakçı’, Mumbai’deki bir tüp bebek kliniğine götürmek üzere embriyoyu Hindistan’a götürdüğünü ve bunu ilk kez yapmadığını söyledi. Embriyoyu teneke kutu içinde bavuluna saklayan adam, bir süredir ülkenin ünlü tüp bebek kliniği için çalıştığını anlattı.

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Söz konusu kliniğin sahibi ise onunla bir bağı olmadığını iddia ederek “Bunlar rakiplerimizin komplosu” dedi. Ancak, polis, adamın cep telefonunda klinlikle bağlantısına kanıt oluşturacak mesajlar tespit etti.

Hindistan’da son yıllarda tüp bebek yöntemi sayesinde anne-baba olan çiftlerin sayısı arttı. Embriyolar dondurulup yıllarca saklanabiliyor ancak Hindistan Tıbbi Araştırmalar Konseyi’nin izni haricinde ülkeye yurtdışından embriyo sokmak yasak.