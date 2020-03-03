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Yaramazlara biraz batar!

‘Kaçakçılık ekonomisi’: Artan taleple ‘geçiş ücreti’ yüzde 50 azaldı

Türkiye’nin ‘açık kapı’ politikası sonrası artan yasadışı Avrupa geçişleri ‘kaçakçılık ekonomisi’ni de etkiledi.

Fotoğraf: Reuters

Lastik botlara artan talep nedeniyle Karaköy’deki bot ve deniz motoru satan dükkanlar ellerindeki ürünlerin iki günde bittiğini, artan talebe yetişmekte zorlandığını anlatıyor.

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Hürriyet’ten Emre Eser bot satıcısı gibi davranarak iletişime geçtiği Iraklı bir insan kaçakçısıyla dört bot için pazarlık yaptı.

Kaçakçı eğer sığınmacılardan daha fazla talep gelirse tüm ürünleri nakit olarak satın alabileceğini söyledi.

Kaçakçı bu hafta havaların iyi gideceği için talebin artacağını öne sürdü.

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Gelenleri ‘kaptırmamak’ istediğini belirten kaçakçı bir an önce bot bulması gerektiğini vurguladı.

Alınan geçiş ücretlerinde yüzde 50’ye varan düşüşler yaşandığını ifade eden kaçakçı, ‘açık kapı’ politikasının etkilerini şu sözlerle anlattı: “Önceden bu işler bu kadar kolay değildi. Şimdi herkes kaçakçılık yapmaya başladı. Geçen haftaya kadar 1 kişi için 1000 dolar alıyorduk. Şimdi çok kişi yaptığı için 500-600 dolara kadar düştü. Kara sınırından geçemeyeceklerini anlayanlar rotayı denize çevirdi.”

Habere göre bir hafta öncesine kadar 2 bin dolara satılan 30 kişilik botlar artan talep dolayısıyla 3 bin 500 dolara alıcı buluyor. 

Suriye’nin İdlib kentindeki saldırıda 34 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye’nin sığınmacıların Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti. Ardından başta Pazarkule Sınır Kapısı olmak üzere Avrupa’ya geçiş noktalarında sığınmacı gruplar toplanmaya başlamıştı. Yunan askerlerinin sınır kapılarından geçişe izin vermemesi üzerine sığınmacılar Meriç nehrinden veya Kaş, Dikili, Ayvacık gibi ilçelerin sahillerinden Yunanistan’a geçmeye çalışıyor.

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